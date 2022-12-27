En pozitifi Onur

Kayserispor'un 28 yaşındaki sağ beki Onur Bulut, maçlarda sergilediği pozitif tavır nedeniyle "futbolcu" kategorisinde ödüle layık görüldü. Bulut'un ödülü ise Alanyaspor deplasmanına seyahatte olduğu için kendisine ulaştırılmak üzere bir yetkiliye teslim edildi.
Kayserispor'un 28 yaşındaki sağ beki Onur Bulut, maçlarda sergilediği pozitif tavır nedeniyle "futbolcu" kategorisinde ödüle layık görüldü. Bulut'un ödülü ise Alanyaspor deplasmanına seyahatte olduğu için kendisine ulaştırılmak üzere bir yetkiliye teslim edildi.