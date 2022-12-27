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Demir takipte

Karagümrük engelini de aşan Adana Demirspor, Beşiktaş'a bilendi. 11 maçtır yenilmeyen şimşekler, zirve yarışını sürdürmek için Dolmabahçe’de de 3 puan hedefliyor. Montella, moralsiz Beşiktaş’ı yıkmanın planlarını yapıyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 06:50
Demir takipte

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'de 39 gün süren Dünya Kupası arasından sonra sahasında Fatih Karagümrük galibiyetiyle lige süper başladı. İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella ile iyi bir form yakalayan mavi-lacivertliler, gözünü Beşiktaş'a çevirdi. Karagümrük galibiyetiyle birlikte ligde yenilmezlik serisini 11'e yükselten ve Trabzonspor'la birlikte evinde namağlup olan mavi-şimşekler, Perşembe günü karşılaşacağı güçlü rakibi karşısında da galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

KIRILGAN VE TEMPOSUZ

Gaziantep deplasmanından 1 puanla dönen Beşiktaş'ı analiz eden Montella, öğrencilerine güçlü rakibini ezberletiyor. Planlarını galibiyet üzerine yapan başarılı teknik adam, futbolcularıyla bire bir görüşmeler yaparak, siyah-beyazlıların zaaflarını anlatıyor. İtalyan hocanın, Kara Kartal'ın Gaziantep karşısında kırılgan ve tempodan yoksun bir futbol ortaya koyduğunu ve bu zaaflarından yararlanmaları gerektiğini oyuncularına aktardığı ve 3 puan sözü aldığı öğrenildi.

AKBABA SEVİNCİ

Adana Demirspor'da Emre Akbaba sevinci yaşanıyor. Galatasaray'dan gelen milli forvet, Fatih Karagümrük'e attığı 2 golle galibiyeti getirirken, Spor Toto Süper Lig'de de ilk kez gol siftahı yaptı. 30 yaşındaki yıldız hücumcu, perşembe Beşiktaş karşısında da Montella'nın en önemli kozlarından olacak.

ŞİMŞEK'TE YÜZLER GÜLÜYOR

Fatih Karagümrük galibiyetiyle Dünya Kupası arasından galibiyetle dönen Adana Demirspor, Perşembe günkü Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı. Karagümrük maçında oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı mavi-şimşeklerde futbolcuların oldukça moralli gözükmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.

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