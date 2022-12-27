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Centilmen Antalya

En centilmen taraftar ödülünü Antalyaspor taraftarı adına Başkan Aziz Çetin aldı. 100 bin liralık ödülü madenci ailelerine bağışlayan Çetin, taraftar adına burada olduğunu, tribünden geldiği için onların bir parçası sayıldığını ve ödülden dolayı onur duyduğunu aktardı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 06:50
Centilmen Antalya
En centilmen taraftar ödülünü Antalyaspor taraftarı adına Başkan Aziz Çetin aldı. 100 bin liralık ödülü madenci ailelerine bağışlayan Çetin, taraftar adına burada olduğunu, tribünden geldiği için onların bir parçası sayıldığını ve ödülden dolayı onur duyduğunu aktardı.
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