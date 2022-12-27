Centilmen Antalya

En centilmen taraftar ödülünü Antalyaspor taraftarı adına Başkan Aziz Çetin aldı. 100 bin liralık ödülü madenci ailelerine bağışlayan Çetin, taraftar adına burada olduğunu, tribünden geldiği için onların bir parçası sayıldığını ve ödülden dolayı onur duyduğunu aktardı.
Encentilmen taraftar ödülünü Antalyaspor taraftarı adına Başkan Aziz Çetin aldı. 100 bin liralık ödülü madenci ailelerine bağışlayan Çetin, taraftar adına burada olduğunu, tribünden geldiği için onların bir parçası sayıldığını ve ödülden dolayı onur duyduğunu aktardı.