Haberler Süper Lig Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK’ya sevk edildi!

Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK’ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce Spor Toto Süper Lig’in 15. haftası sonrası 6 Süper Lig ekibinin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 18:48
Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK’ya sevk edildi!
Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre; Ümraniyespor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Beşiktaş "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca; Trabzonspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Beşiktaş "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildi.

Corendon Alanyaspor Kulübü idarecisi Mevlüthan Çavuşoğlu'nun 25.12.2022 tarihinde oynanan Konyaspor - Corendon Alanyaspor maçında "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilirken; Gaziantep FK idarecisi Adnan Erkan'ın Beşiktaş mücadelesinde "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor ve Gençlerbirliği kulüpleri de "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
DİĞER
Şark Bülbülü'nün güzel Hatçe'siydi... 67 yaşındaki Ayşen Cansev'in son hali "yıllar ona da acımadı" dedirtti!
Sinan Akçıl ile Ajda Pekkan el ele Kıbrıs'ta! Aleyna Kalaycıoğlu'nun ardından kendisinden 10 yaş büyük Defne Samyeli ile aşkı ifşa olmuştu
Fırtına'nın İstanbul kafilesi belli oldu!
Kartal yüksek uçuyor! 3'lü transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başakşehir sahasında kazandı!
Trabzonspor İstanbul'a gitti!
Memur maaşları ne kadar olacak?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
TOPLU ULAŞIMA ZAM!
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor İstanbul'a gitti! Trabzonspor İstanbul'a gitti! 18:28
Beşiktaş Emlakjet 2 ismin kadrosuna kattı! Beşiktaş Emlakjet 2 ismin kadrosuna kattı! 18:15
Taha Akgül'e büyük onur! Taha Akgül'e büyük onur! 18:11
Mahmut Tekdemir Gaziantep deplasmanında yok! Mahmut Tekdemir Gaziantep deplasmanında yok! 18:08
Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK’ya sevk edildi! Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK’ya sevk edildi! 18:06
Sivasspor Galatasaray maçına hazırlanıyor! Sivasspor Galatasaray maçına hazırlanıyor! 17:56
Daha Eski
Juventus yılı 238 milyon Euro zararla kapattı! Juventus yılı 238 milyon Euro zararla kapattı! 17:47
Cimbom'a İspanya'dan sol bek! Cimbom'a İspanya'dan sol bek! 17:19
Anadolu Efes Beşiktaş'tan Furkan'ı kiraladı Anadolu Efes Beşiktaş'tan Furkan'ı kiraladı 17:13
Başakşehir - Antalyaspor maçı CANLI Başakşehir - Antalyaspor maçı CANLI 16:56
Alex Souza Boluspor'a transfer oldu! Alex Souza Boluspor'a transfer oldu! 16:37
Stoper bulundu! Dünya yıldızı geliyor Stoper bulundu! Dünya yıldızı geliyor 16:26