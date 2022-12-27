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Ankaragücü Ümraniyespor: 1-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 16. haftasında Ankaragücü ile Ümraniyespor kozlarını paylaştı. Ankaragücü'nün, Ümraniyespor'u konuk ettiği maçta kazanan 2-1'lik skorla Ümraniyespor oldu. İşte maçın detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 19:05 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 19:36
Ankaragücü Ümraniyespor: 1-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ankaragücü Süper Lig'in 16. haftasında Ümraniyespor'u konuk etti. İstanbul ekibi, Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 mağlup etti.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR

MKE Ankaragücü maça golle başladı. 2'nci dakikada sağ taraftan gelişen MKE Ankaragücü atağında Kevin Malcuit topu ceza sahası içerisine hareketlenen Ghayas Zahid'e gönderdi. Ceza sahasının sağında topla buluşan Zahid, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara yolladı. 1-0

Skora denge geldi. 9'uncu dakikada gelişen Ümraniyespor atağında ceza sahasına yakın bölgede sağ kanatta topla buluşan Popov, pasını sola çıkardı. Topla buluşan Avounou, süretle ceza sahası içine girdi ve sol ayağıyla meşin yuvarlağı kaleci Bahadır'ın ayaklarının altından ağlarla buluşturdu: 1-1

14'üncü dakikada Ankaragücü gole yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Malcuit, topu içeriye çevirdi. Topla buluşan Zahid'in yaptığı vuruşta kaleci Serkan kırıntılı gole izin vermedi.

33'üncü dakikada gelişen Ümraniyespor atağında rakip sahada topu taşıyan Umut Nayir'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan De Valle, sağ ayağıyla şutunu çıkardı. Savunmadan seken top üst direkten geri gelerek kaleci Bahadır'da kaldı.

41'inci dakikada gelişen Ankaragücü atağında cezası içinde müsait pozisyonda topla buluşan Tolga Ciğerci'nin şutunda kaleci Serkan Kırıntılı topu ayaklarıyla çıkardı.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

55'inci dakikadaki Ümraniyesspor'da kullanılan köşe vuruşunda Geraldo ortasını yaptı. Ceza yayı önünde topla buluşan Avounou, sol ayağıyla sert vurdu. Tolga Ciğerci'nin kafasına çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2

Kalan sürede başka gol olmadı ve Ümraniyespor karşılaşmadan 2-1 üstünlükle ayrıldı.

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