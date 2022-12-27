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Alanya başladı

Konyaspor deplasmanından beraberlik dönen Alanyaspor, ara vermeden yarınki Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı. Maçta forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından 19 yaş altı takımı oyuncularının katılımıyla dar alanda taktik çalışması gerçekleştirdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 06:50
Alanya başladı
Konyaspor deplasmanından beraberlik dönen Alanyaspor, ara vermeden yarınki Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı. Maçta forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından 19 yaş altı takımı oyuncularının katılımıyla dar alanda taktik çalışması gerçekleştirdi.
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