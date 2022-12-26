Haberler Süper Lig Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de heyecan dorukta. Özellikle zirve yarışı kıran kırana rekabet içinde geçiyor. Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmaları hafta içi oynanacak. Merkez Hakem Kurulu, 16. haftada oynanacak maçları yönetecek hakemleri belirledi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 12:19 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 12:23
Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yarın, 28 Aralık Çarşamba ve 29 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu karşılaşmalarda görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın programı ve hakemler şöyle:

27 ARALIK SALI
17.00 MKE Ankaragücü - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

17.00 Medipol Başakşehir - FTA Antalyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Fenerbahçe - Hatayspor: Sarper Barış Saka

28 ARALIK ÇARŞAMBA
17.00 Corendon Alanyaspor - Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 İstanbulspor - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor: Ümit Öztürk

29 ARALIK PERŞEMBE
17.00 Sivasspor - Galatasaray: Erkan Özdamar

17.00 Giresunspor - Gaziantep FK: Zorbay Küçük

20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Şansalan

DİĞER
Son dakika haberleri: Milli yıldız Enes Ünal'ın transferi gerçek oluyor! Dünya devi onu alıyor...
Sefo konserde tacize uğradı neye uğradığını şaşırdı! O anları işte böyle anlattı: "G*tüm hiç böyle ellenmemişti avuçlamak suretiyle..."
2022'ye damga vurdular! Onların senesi oldu
Jesus'tan derbi sonrası uyarı! "Gereksiz hareketler..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TFF'den Dijital Atama Yöntemi açıklaması!
F.Bahçe'de İsmail gelişmesi! Hatayspor maçında...
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
2023 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hüseyin Eroğlu'dan transfer müjdesi! "Süper Lig'den..." Hüseyin Eroğlu'dan transfer müjdesi! "Süper Lig'den..." 13:08
TFF'den Dijital Atama Yöntemi açıklaması! TFF'den Dijital Atama Yöntemi açıklaması! 12:52
2022'ye damga vurdular! Onların senesi oldu 2022'ye damga vurdular! Onların senesi oldu 12:43
Ronaldo transferine dair resmi açıklama geldi! Ronaldo transferine dair resmi açıklama geldi! 12:42
Arsenal - West Ham United maçı saat kaçta? Arsenal - West Ham United maçı saat kaçta? 12:14
Aston Villa - Liverpool maçı saat kaçta? Aston Villa - Liverpool maçı saat kaçta? 12:10
Daha Eski
Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı! 12:09
Southampton - Brighton maçı saat kaçta? Southampton - Brighton maçı saat kaçta? 12:05
Leicester City - Newcastle United maçı saat kaçta? Leicester City - Newcastle United maçı saat kaçta? 11:53
Everton - Wolverhampton maçı saat kaçta? Everton - Wolverhampton maçı saat kaçta? 11:50
F.Bahçe'de İsmail gelişmesi! Hatayspor maçında... F.Bahçe'de İsmail gelişmesi! Hatayspor maçında... 11:47
Crystal Palace - Fulham maçı saat kaçta? Crystal Palace - Fulham maçı saat kaçta? 11:47