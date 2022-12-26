Haberler Süper Lig Fatih Karagümrük Andrea Bertolacci ile transfer anlaşmasına vardığını duyurdu!

Fatih Karagümrük Andrea Bertolacci ile transfer anlaşmasına vardığını duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te transferde sıcak saatler yaşanıyor. İstanbul ekibi son olarak eski futbolcularından Andrea Bertolacci ile transfer anlaşmasına vardığını resmi sosyal medya hesabından duyurdu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 20:55 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 21:16
Fatih Karagümrük Andrea Bertolacci ile transfer anlaşmasına vardığını duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te transferde hareketli saatler yaşanıyor. Fatih Karagümrük, 31 yaşındaki İtalyan merkez orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci'yi yeniden renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Kayserispor'a transfer olan Andrea Bertolacci, eski kulübü Fatih Karagümrük ile anlaştı. 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında İstanbul ekibinde forma giyen 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıl transfer olduğu Kayserispor ile bu sezon 7 lig maçına çıkarken, 1 kez de Türkiye Kupası'nda forma giydi.

Kırmızı-siyahlılar, İtalyan oyuncu ile anlaştıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Açıklamada, "Birkaç haftalık deneme sürecinin ardından eski oyuncumuz Andrea Bertolacci ile 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Andrea Bertolacci'yi tekrar ailemizde görmekten mutluluk duyuyoruz. Kendisine kulübümüze hoş geldin der ve başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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