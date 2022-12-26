Haberler Süper Lig 107 dakikalık düello

107 dakikalık düello

Üst sıraları hedefleyen Konyaspor, evinde Alanyaspor'la 2-2 kaldı. 3 penaltının atıldığı nefes kesen mücadele, 90+17. dakikada bitti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
107 dakikalık düello
Üst sıraları kovalayan Konyaspor, alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Alanyaspor'u ağırladı. Müthiş mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Konyaspor'un iki golünü de 22. ve 90+10'da penaltıdan Hadziahmetovic kaydetti. Alanyaspor'un golleri; 65'te Furkan Bayır ve 78'de Ahmet Hassan'dan (P) geldi. Alanyaspor'un bir topunun direkten döndüğü maçta ikinci yarıda tam 17 dakika uzatma oynandı. Anadolu Kartalı, evinde üst üste 2. beraberliğini alırken, toplamda 3 maçtır kazanamıyor. 3 maçtır kazanamayan Alanya ise üst üste ikinci beraberliğini aldı.
DİĞER
Süper Lig Puan Durumu Tablosu | TFF ile 25 Aralık Süper Lig Puan Durumu Sıralaması nasıl şekillendi? İşte 16. Hafta fikstürü ve tüm detaylar
"Seni özledim" paylaşımı ortalığı karıştırdı! Hadise ve Kaan Yıldırım...
Beşiktaş Cengiz Ünder'i ikna etti!
Avcı'nın taktik zaferi! Derbinin her dakikasını hesaplamış
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Olay sözler! "Beşiktaş'ta oynayamazlar"
Pereira'yı yakan sistem Jesus'u da üzdü! Kaybı daha fazla
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
NEVŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARIsi
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olay sözler! "Beşiktaş'ta oynayamazlar" Olay sözler! "Beşiktaş'ta oynayamazlar" 07:32
Pereira'yı yakan sistem Jesus'u da üzdü! Kaybı daha fazla Pereira'yı yakan sistem Jesus'u da üzdü! Kaybı daha fazla 01:00
Ronaldo'yu harcadılar Ronaldo'yu harcadılar 00:58
İşte G.Saray'ı ayağa kaldıracak proje! Ocak ayında dev gelir İşte G.Saray'ı ayağa kaldıracak proje! Ocak ayında dev gelir 00:43
F.Bahçe'de eleştiri okları Jesus'a döndü! F.Bahçe'de eleştiri okları Jesus'a döndü! 00:28
Okan Buruk: Maçı daha iyi bitirmeliydik Okan Buruk: Maçı daha iyi bitirmeliydik 23:57
Daha Eski
Ahmet Çakar'dan sert sözler! "Düpedüz kasıt var" Ahmet Çakar'dan sert sözler! "Düpedüz kasıt var" 23:56
Toroğlu N'Koudou'nun pozisyonu yorumladı! Toroğlu N'Koudou'nun pozisyonu yorumladı! 23:56
Toroğlu'ndan G.Saray'a eleştiri! "Fizik olarak..." Toroğlu'ndan G.Saray'a eleştiri! "Fizik olarak..." 23:56
Erman Toroğlu'dan G.Saray yorumu: Böyle ecel terleri dökersin... Erman Toroğlu'dan G.Saray yorumu: Böyle ecel terleri dökersin... 23:55
Aslan zirveye pençe attı! Aslan zirveye pençe attı! 23:30
Yeni lider G.Saray! İşte güncel puan durumu Yeni lider G.Saray! İşte güncel puan durumu 23:29