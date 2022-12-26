107 dakikalık düello

Üst sıraları kovalayan Konyaspor, alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Alanyaspor'u ağırladı. Müthiş mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Konyaspor'un iki golünü de 22. ve 90+10'da penaltıdan Hadziahmetovic kaydetti. Alanyaspor'un golleri; 65'te Furkan Bayır ve 78'de Ahmet Hassan'dan (P) geldi. Alanyaspor'un bir topunun direkten döndüğü maçta ikinci yarıda tam 17 dakika uzatma oynandı. Anadolu Kartalı, evinde üst üste 2. beraberliğini alırken, toplamda 3 maçtır kazanamıyor. 3 maçtır kazanamayan Alanya ise üst üste ikinci beraberliğini aldı.