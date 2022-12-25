Adana Demirspor - Fatih Karagümrük | CANLI (Adana Demirspor - Karagümrük maçı canlı anlatım)

Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor sahasında Karagümrük ile kozlarını paylaşıyor Adana Demirspor - Karagümrük maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.



ADANA DEMİRSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı saat 13:30'da başladı beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.







ADANA DEMİRSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LERİ



Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba, Gulbrandsen



Fatih Karagümrük: Batuhan, Dresevic, Baniya, Biraschi, Ozdoev, Shukurov, Ricci, Levent, Colley, Borini, Diagne