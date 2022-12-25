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Adana Demirspor Fatih Karagümrük 2-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. İki İtalyan teknik adam Montella ve Pirlo'nun kapışmasında kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi oldu. Adana Demirspor'un 11 ve 43'te Emre Akbaba kaydederken, Karagümrük'ün tek golü 19'da Borini'den geldi. Bu sonucun ardından ev sahibi puanını 27'ye yükseltirken Karagümrük 13 puanda kaldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 15:31 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 15:42
Adana Demirspor Fatih Karagümrük 2-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.

İki İtalyan teknik adam Montella ve Pirlo'nun kapışmasında kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi oldu.

Adana Demirspor'un 11 ve 43'te Emre Akbaba kaydederken, Karagümrük'ün tek golü 19'da Borini'den geldi.

Bu sonucun ardından ev sahibi puanını 27'ye yükseltirken Karagümrük 13 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2'nci dakikada sol kanattan atak geliştiren Adana Demirspor'da Rodrigues, rakip savunmanın arkasına sarkan Onyekuru'ya pasını gönderdi. Topu önüne alan Onyekuru'nun sert şutunda kaleci Batuhan, topu kornere çeldi.

4'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Svensson pasıyla topa çizgiye kadar inen Akintola, yerden içeri çevirdi. Gulbrandsen'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

11'inci dakikada Adana Demirspor öne geçti. Rodrigues'in kullandığı kornerde sağ çaprazda topla buluşan Emre Akba'nın sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

19'uncu dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Rodrigues'in hatalı pasında araya giren Diagne, ceza sahasına kadar girip şutunu çekti. Kaleci Ertaç'tan seken topu önüne alan Borini, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1.

43'üncü dakikada orta sahadan paslarla atağa kalkan Adana Demirspor'da Emre Akbaba, çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Ceza sahası yayının üzerinde topu soluna çeken Emre'nin yerden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

Maçın ilk yarısı Adana Demirspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

58'inci dakikada kısa paslarla yarı sahayı geçen Adana Demirspor'da Stambouli, topu rakip savunmanın arkasına sarkan Onyekuru'ya gönderdi. Çalımlarla ceza sahasına giren Onyekuru'nun yerden sert şutunda Dresevic'e de çarpan top, ağlara gitti. Gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

76'ncı dakikada sol kanattan atak geliştiren Adana Demirspor'da Svensson, topu yanındaki Onyekuru'ya gönderdi. Çalımlarla rakip ceza sahasına giren Onyekuru'nun yerden şutunda, kaleci Batuhan gole izin vermedi.

84'üncü dakikada orta sahada topu kazanan Yusuf Sarı, sağ kanattan çalımlarla içe kat etti. Yusuf'un ara pasında topu alan Onyekuru, kaleci Batuhan'ı da geçip şutunu gönderdi ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç Adana Demirspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

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