Süper Lig'de dev derbi! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası sonrası Spor Toto Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası sonrası Spor Toto Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.
15. hafta maçlarının oynandığı ligde şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.
Saat 19.00'da başlayacak mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak.
İki takım da derbi hazırlıklarını tamamlarken, teknik direktörler Abdullah Avcı ve Jorge Jesus sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde belirledi.
İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri...
TRABZONSPOR
UĞURCAN
İRFAN CAN
KING
BATSHUAYI