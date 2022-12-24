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Süper Lig'de dev derbi! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Son dakika spor haberi: Dünya Kupası arası sonrası yeniden başlayan Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta dev bir derbiye sahne oluyor. Zirve mücadelesi veren Trabzonspor ile Fenerbahçe, Akyazı Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki takım da hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye geçerken, teknik direktörler Abdullah Avcı ve Jorge Jesus, sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde netleştirdi. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Süper Lig'de dev derbi! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası sonrası Spor Toto Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.

Süper Lig'de dev derbi! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

15. hafta maçlarının oynandığı ligde şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'de dev derbi! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Saat 19.00'da başlayacak mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak.

Süper Lig'de dev derbi! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

HÜSEYİN

Süper Lig'de dev derbi! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

BARTRA

Süper Lig'de dev derbi! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

HUGO

Süper Lig'de dev derbi! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

EREN

Süper Lig'de dev derbi! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

SIOPIS

Süper Lig'de dev derbi! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

BAKASETAS

Süper Lig'de dev derbi! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

ABDÜLKADİR

Süper Lig'de dev derbi! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

VISCA (NACİ)

Süper Lig'de dev derbi! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

TREZEGUET

Süper Lig'de dev derbi! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

UMUT

Süper Lig'de dev derbi! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

FENERBAHÇE

ALTAY

Süper Lig'de dev derbi! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

SZALAI

Süper Lig'de dev derbi! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

GUSTAVO HENRIQUE

Süper Lig'de dev derbi! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

SERDAR (OSAYI)

Süper Lig'de dev derbi! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

ARAO

Süper Lig'de dev derbi! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

CRESPO

Süper Lig'de dev derbi! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

FERDİ

Süper Lig'de dev derbi! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

LINCOLN

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