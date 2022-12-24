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Hatayspor - Giresunspor | CANLI

Süper Lig'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Günün ilk maçında Hatayspor ile Giresunspor karşılaşacak. İki takımda da hedef 3 puan. Hatayspor Giresunspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 13:17 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 13:31
Hatayspor - Giresunspor | CANLI

Süper Lig'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Günün ilk maçında Hatayspor ile Giresunspor karşılaşacak.

İki takımda da hedef 3 puan.

Hatayspor Giresunspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Samuel, Musa, Onur, Riberio, Saba, Ayoub, Ze Luis.

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Kadir, Görkem, Alper, Campuzano, Mejia, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic.

HATAYSPOR GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Giresunspor maçı 13.30'da başladı. Beinsports 2'den ekranlara geliyor.

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