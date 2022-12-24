Hatayspor - Giresunspor | CANLI

Süper Lig'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Günün ilk maçında Hatayspor ile Giresunspor karşılaşacak.
İki takımda da hedef 3 puan.
Hatayspor Giresunspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Samuel, Musa, Onur, Riberio, Saba, Ayoub, Ze Luis.
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Kadir, Görkem, Alper, Campuzano, Mejia, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic.
HATAYSPOR GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?
Hatayspor - Giresunspor maçı 13.30'da başladı. Beinsports 2'den ekranlara geliyor.