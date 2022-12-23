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Hasret bitiyor

Dünya Kupası nedeniyle 39 gün ara verilen Spor Toto Süper Lig, bugün 2 maçla başlıyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 06:50
Hasret bitiyor

Spor Toto Süper Lig'de FIFA Dünya Kupası dolayısıyla verilen aranın ardından heyecan bugün start verilecek 15. hafta mücadeleleriyle sürecek. Katar'da 20 Kasım18 Aralık tarihlerinde düzenlenen FIFA Dünya Kupası dolayısıyla 13 Kasım'dan sonra ara verilen Spor Toto Süper Lig'de 39 günün ardından ikinci bölüme, bugün oynanacak olan 2 karşılaşmayla start verilecek. 15. hafta bugün Antalyaspor-MKE Ankaragücü ve Ümraniyespor-Medipol Başakşehir karşılaşmalarıyla başlayacak. İki karşılaşma da saat 20.00'de oynanacak.

Süper Lig takımları, 39 gün süren Dünya Kupası arasında gerçekleştirdikleri kamplarla lige hazırlandılar. Genellikle Antalya'nın Belek ilçesini tercih eden takımlar, sıkı bir kamp dönemi geçirdi.

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