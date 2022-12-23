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Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk: Hayal kırıklığı yaratan bir sonuç!

Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Antalyaspor sahasında 2-0'lık skorla mağlup ayrılırken Akdeniz ekibinin Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, alınan mağlubiyet hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 23:29
Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk: Hayal kırıklığı yaratan bir sonuç!

Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadeleden galip ayrılan taraf 2-0'lık skorla MKE Ankaragücü oldu. Maçın ardından Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

"BİZİM İÇİN ÜZGÜN BİR AKŞAM VE HAYAL KIRIKLIĞI YARATAN BİR SONUÇ"
Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, "Bizim için üzgün bir akşam ve hayal kırıklığı yaratan bir sonuç. Biz buraya puanlar için gelmiştik, sadece puan için değil. Her iki takımın da ortak olduğu bir maçtı. Zemin oldukça kötüydü. Geçen sene çok iyi olan bir zeminin bu sene nasıl bu hale geldiğini sorgulamamız lazım. Geçiş oyunu oynayan bir takıma karşı oynadık. İlk golü atanın çok büyük avantaj sağlayacağı bir maçtı ve öyle de oldu. Ayrıntıları ve sonuçları belirleyici bir ligde yarışıyoruz. Sezon başından bu yana oyuncu grubuna bazı ayrıntılar hakkında bilgi akışı sağlıyoruz. Taç atışından gol yedik ve mağlubiyete bu götürdü. Son dakikalardaki ikinci golü saymazsak. Maç öncesi de Ankaragücü'nün bu organizasyonlarda bu şekilde gol attığını oyuncu grubuna anlattık ve görsel olarak da göstermemize rağmen bu şekilde gol yemek çok üzücü" diye konuştu.

"BAŞAKŞEHİR MAÇINDA 3 PUAN ALACAĞIZ"
Sakat ve cezalı oyuncuların kendilerini zorlayacağı bir Medipol Başakşehir maçının kendilerini beklediğini kaydeden Groenendijk, "Başakşehir maçının kolay olmayacağını bildiğimiz gibi, onları daha önce sahalarında yendik ve yine orada yenerek 3 puanı almak için sahaya çıkacağız. Sonuçta futbol bu, kazanmak ve kaybetmek var ama dersler çıkararak bazı şeyleri öğrenmek zorundayız" dedi.

"FUTBOLDA DUYGUSAL PATLAMALAR OLABİLİYOR"
Maçın son dakikalarında Veysel Sarı ve Fernando Martins'in tartışması hakkında gelen soruya Groenendijk, "Sakatlıklar hakkında şuan bilgi veremiyorum yarın belli olacak. Futbolda duygusal patlamalar olabiliyor ama bu tutumu doğru bulmuyorum. Futbolcular maçtan sonra bir şekilde orta yolu bulurlar ve büyütecek bir şey olduğunu düşünmüyorum" diye cevap verdi.

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