Haberler Süper Lig Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçı sonrası Ömer Erdoğan'dan penaltı isyanı!

Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçı sonrası Ömer Erdoğan'dan penaltı isyanı!

Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kritik maçta kazanan taraf 2-0'lık skorla Ankaragücü oldu. Mücadelenin ardından Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın penaltı sözleri dikkat çekti. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 23:16
Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçı sonrası Ömer Erdoğan'dan penaltı isyanı!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Ömer Erdoğan, deplasmanda üç puan kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Erdoğan, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde son üç maçını kazanan Antalyaspor karşısında galip gelmenin kendileri açısından önemli olduğunu belirtti.

Antalya deplasmanından üç puanla dönecek olmanın gelecek haftalar için daha da umut verici olduğuna işaret eden Ömer Erdoğan, şöyle konuştu:

"Uzun aradan sonra deplasmanda kazanmak önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum. Sahada çok gayretli ve çok istekli Ankaragücü takımı vardı. İkinci yarı uyarılarla, sistem değişikliğiyle rakibin baskısına son verdik. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirdik. Son dakikada ikinci golü bulduktan sonra daha da rahatladık. Buradan galibiyetle ayrılıyoruz. Buraya bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Galibiyeti onlara armağan ediyorum."

PENALTI AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Erdoğan, mücadelenin ilk bölümünde istediklerini yaptıklarını, 15. dakikadan sonra gereksiz top kayıpları yaşadıklarını anlattı.

Mücadelede bir penaltının verilmediğini öne süren Erdoğan, o pozisyonun bir daha incelenmesi gerektiğini savundu.

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