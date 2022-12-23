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Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 12:00
Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Antalyaspor ile MKE Ankaragücü karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçı 23 Aralık Cuma günü saat 20.00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor

Uysal; Balci, Sari, Kudryashov, Vural; Fernando, Akyol, Nakajima, Luiz Adriano, Larsson; Wright

Ankaragücü

Gungordu; Malcuit, Radakovic, Mujakic, Gureler; Antalyalı, Ciğerci, Pedrinho; Kilinc, Sowe, Beridze

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