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TFF'den yeni uygulama! Resmen açıklandı

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi önemli açıklamalarda bulundu. TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen Kış Semineri'ne katılmak için Antalya'ya gelen Büyükekşi, hakemler hakkındaki projelerden bahsetti. Büyükekşi, uygulamaya koymaya hazırlandıkları yeni uygulamayı da duyurdu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 13:32
TFF'den yeni uygulama! Resmen açıklandı

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen Kış Semineri'ne katılmak için Antalya'ya gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, önemli açıklamalarda bulundu.

TFF'den yeni uygulama! Resmen açıklandı

Büyükekşi, sezon başından beri Süper Lig ve 1. Lig'de hakem atamalarını algoritma ile gerçekleştirdiklerini anımsattı.

TFF'den yeni uygulama! Resmen açıklandı

İkinci devre itibarıyla 2. ve 3. Lig'deki hakem atamalarını da algoritma ile yapacaklarını ifade eden Büyükekşi, mart ayından itibaren de Bölgesel Amatör Lig'de algoritmanın kullanılmaya başlanacağını belirtti.

TFF'den yeni uygulama! Resmen açıklandı

TFF Başkanı Büyükekşi, bu zamana kadar algoritmanın bazı maçlara bir, bazı maçlara ise 2 veya 3 hakem atadığını, fazla hakem atamalarında MHK'nin oradan seçim yaptığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"21 Aralık'tan itibaren tüm Süper Lig maç hakem atamalarını, hakemlerin ve MHK'nin huzurunda yapacağız. Kulüp başkanlarını da davet edeceğiz. Atamayı onların gözü önünde yapacağız. Hem kamuoyu hem de bazı başkanlarımız bu konuda yeterince ikna olmamıştı.

TFF'den yeni uygulama! Resmen açıklandı

Bizim Türk insanı maalesef gözüyle görmeden inanmıyor. Gözüyle düşünüyor. Onların gözü önünde atamayı yapacağız."

TFF'den yeni uygulama! Resmen açıklandı

"HAKEMLER İÇİN AKADEMİ KURULACAK"

Büyükekşi, hakem eğitimini çok önemsediklerini belirterek, şu anda eğitimin ayda bir hakemlerin toplanması ve yurt dışından gelen eğitmenin 3-4 günlük bir seminer vermesi olarak devam ettiğini söyledi.

TFF'den yeni uygulama! Resmen açıklandı

Hakemlerin eğitimi için hakem akademisi kuracaklarını dile getiren Büyükekşi, bununla ilgili olarak da Marmara ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversiteleri ile iş birliği görüşmeleri yaptıklarını ifade etti.

TFF'den yeni uygulama! Resmen açıklandı

Büyükekşi, üniversitelerle iş birliği yaparak, hakem eğitim işini MHK'den TFF'nin idaresine alacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Devamlı suretle bir hakem eğitimi devam edecek. UEFA'da uygulanan hakem eğitimini Türkiye'de de uygulamaya başlayacağız. Hem sahada eğitim olacak hem de teorik eğitim olacak. Turkcell ile görüşüyoruz.

TFF'den yeni uygulama! Resmen açıklandı

Bir aplikasyona gerek dışarıda gerek evin içinde yapacakları bütün antrenmanlar yüklenecek. Performansları hakem akademisi tarafından takip edilecek. Diyelim ki bir gün sonra hakemin maçı var.

TFF'den yeni uygulama! Resmen açıklandı

Çıkacağı maçtaki iki takımla ilgili, 'Takımların oynadığı sistem nedir? Futbolcuların özelliği nedir? Hangi futbolcu hakemi aldatır? Hangi futbolcunun davranışları neler?', hepsiyle ilgili de bilgiler verilecek. Buna göre de hakem hazırlanacak."

TFF'den yeni uygulama! Resmen açıklandı

"HER ZAMAN MÜKEMMELİ ARAYACAĞIZ"

TFF Başkanı, hakem eğitimlerini akademide hizmet içi eğitim şeklinde yapacaklarını dile getirerek, "Hakemlerimiz eğitim aldı, bir daha eğitim almayacak, şeklinde olmayacak. Tekrar aynı döngü devam edecek."

TFF'den yeni uygulama! Resmen açıklandı

"Tekrar sırası gelen hakemlerimiz eğitim almaya devam edecek. Özellikle şunun altını çiziyoruz, 'İyinin düşmanı mükemmeldir'. Her zaman mükemmeli arayacağız." ifadelerini kullandı.

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