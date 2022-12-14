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Gaziantep FK 1-2 Atakaş Hatayspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdüren Gaziantep FK ile Hatayspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada Hatayspor Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 18:07
Gaziantep FK 1-2 Atakaş Hatayspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor arasındaki hazırlık karşılaşması, Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Konakladıkları otelin sahasında gerçekleştirilen maça Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Günay Güvenç, Kitsiou, Arda Kızıldağ, Djilobodji, Hanousek, Merkel, Jevtovic, Maxim, Onurhan Babuscu, Mustafa Eskihellaç ve Figueiredo ilk 11'iyle çıktı.

Volkan Demirel ise Abdullah Yiğiter, Sadık Baş, Burak Öksüz, Falette, Adekugbe, Boudjemaa, Musa Çağıran, Varga, Muhammed Mert, Saint-Louis ve Bertuğ Yıldırım ilk 11'ini tercih etti.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 11 ve 21. dakikalarda Bertuğ Yıldırım kaydederken, Gaziantep FK'nin tek golü 85. dakikada Lazar Markovic'ten geldi.

Öte yandan karşılaşmayı, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de yerinde takip etti.

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