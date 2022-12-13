"Türk futboluna yararı önemli"

Fatih Özgökçen, yabancıda sezon ortası değişikliğe sıcak bakmadığını söyledi. Başkan Özgökçen, "Türk futbolunda yabancı sınırlamasının futbola nasıl yansıdığının masaya yatırılması gerek. Altyapılara nasıl ve ne kadar destek verileceğinin değerlendirmesi yapılır, buna göre bir karar verilir" dedi.
FatihÖzgökçen, yabancıda sezon ortası değişikliğe sıcak bakmadığını söyledi. Başkan Özgökçen, "Türk futbolunda yabancı sınırlamasının futbola nasıl yansıdığının masaya yatırılması gerek. Altyapılara nasıl ve ne kadar destek verileceğinin değerlendirmesi yapılır, buna göre bir karar verilir" dedi.