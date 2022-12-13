Sivas başlıyor

Belek'te 10 Aralık'a kadar kamp çalışmalarını sürdüren Sivas, 15 günlük kampı bitirdikten sonra bugün çalışmalara başlıyor. Yiğidolar, saat 16.00'daki antrenmanla Türkiye Kupası 5. Tur maçında evinde E.Erok ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
Belek'te10 Aralık'a kadar kamp çalışmalarını sürdüren Sivas, 15 günlük kampı bitirdikten sonra bugün çalışmalara başlıyor. Yiğidolar, saat 16.00'daki antrenmanla Türkiye Kupası 5. Tur maçında evinde E.Erok ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.