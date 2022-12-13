Özgökçen: İlk 5’te kalıcıyız

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, takımlarının sürekli ilk 5'te olmasını istediklerini söyledi. Özgökçen, "Göreve geldiğimizde ilk 4-5 sezon ilk 10'da yer alıp, bu sürede ekonomiyi düzeltip, ikinci 4-5 yılda da ilk 5'e oynayacağımızı söylemiştik. Şu anda ilk 5'te kalıcı olmak istiyoruz" diye umut dağıttı.
KonyasporBaşkanı Fatih Özgökçen, takımlarının sürekli ilk 5'te olmasını istediklerini söyledi. Özgökçen, "Göreve geldiğimizde ilk 4-5 sezon ilk 10'da yer alıp, bu sürede ekonomiyi düzeltip, ikinci 4-5 yılda da ilk 5'e oynayacağımızı söylemiştik. Şu anda ilk 5'te kalıcı olmak istiyoruz" diye umut dağıttı.