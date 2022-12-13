Haberler Süper Lig Özgökçen: İlk 5’te kalıcıyız

Özgökçen: İlk 5’te kalıcıyız

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, takımlarının sürekli ilk 5'te olmasını istediklerini söyledi. Özgökçen, "Göreve geldiğimizde ilk 4-5 sezon ilk 10'da yer alıp, bu sürede ekonomiyi düzeltip, ikinci 4-5 yılda da ilk 5'e oynayacağımızı söylemiştik. Şu anda ilk 5'te kalıcı olmak istiyoruz" diye umut dağıttı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 06:50
Özgökçen: İlk 5’te kalıcıyız
Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, takımlarının sürekli ilk 5'te olmasını istediklerini söyledi. Özgökçen, "Göreve geldiğimizde ilk 4-5 sezon ilk 10'da yer alıp, bu sürede ekonomiyi düzeltip, ikinci 4-5 yılda da ilk 5'e oynayacağımızı söylemiştik. Şu anda ilk 5'te kalıcı olmak istiyoruz" diye umut dağıttı.
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