Kayseri'de çifte imza

Transfer yasaklı Kayserispor, mevcut kadrosunu korumak adına önemli adımlar atıyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu ve gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettirip A Milli Takım'a kadar yükselen Onur Bulut ile yıldız isimlerinden Emrah Başsan'ın sözleşmelerini uzatmak için söz kesti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek milli sağ bek Onur Bulut'la 3, sağ açık Emrah Başsan'la da 2 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Kayseri ekibi daha önce Ramazan Civelek ve Gökhan Sazdağı ile de kontrat yenilemişti.

DEVRE ARASINDA SATIŞ OLABİLİR

Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren ve yarın Kayseri'ye dönecek futbolcular ile önümüzdeki günlerde resmi sözleşme yapılacağı bildirildi. Öte yandan özellikle Onur Bulut'un bonservissiz gitmesini istemeyen Kayserispor yönetiminin, Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ciddi olarak ilgilendiği 28 yaşındaki milli futbolcuyu devre arasında satabileceği belirtildi.

GÜNEŞ ÇOK İSTİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Onur Bulut'a talip olduklarını açıklamış, Kayserispor da tecrübeli teknik adama tepki göstermişti. Beşiktaş'ın Onur Bulut'un transferini bitirmek için Kayserispor'da başkan seçilmesi beklenen Ali Çamlı ile önemli mesafe aldığı iddia edilmişti.