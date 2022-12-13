Hocalığa bir adım daha

Eski futbolcular, teknik direktörlüğe bir adım daha attı. UEFA veya FIFA'ya bağlı federasyonların en üst liglerinde 7 yıl ve üzeri oynamış futbolcuların katıldığı UEFA B/A Birleşik Antrenör Eğitim Programı'nın 1. aşaması, 20 aday antrenörün katılımıyla Antalya'da gerçekleştirildi.
Eskifutbolcular, teknik direktörlüğe bir adım daha attı. UEFA veya FIFA'ya bağlı federasyonların en üst liglerinde 7 yıl ve üzeri oynamış futbolcuların katıldığı UEFA B/A Birleşik Antrenör Eğitim Programı'nın 1. aşaması, 20 aday antrenörün katılımıyla Antalya'da gerçekleştirildi.