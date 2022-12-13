Hatayspor'un Gürcü sol açığı Lobjanidze, teknik direktör Volkan Demirel'in gelecekte çok daha başarılı olacağını söyledi. 27 yaşındaki futbolcu, "Hedefimizin daha yukarısı olduğunu biliyorum. Aslında bu yüzden Volkan hocanın gelişi, bize kattığı pozitif enerji belki de bu yüzden başarılı olduk diyebilirim. O yüzden hedefimiz ilk 8 diyebilirim" diye konuştu.
Hatayspor'unGürcü sol açığı Lobjanidze, teknik direktör Volkan Demirel'in gelecekte çok daha başarılı olacağını söyledi. 27 yaşındaki futbolcu, "Hedefimizin daha yukarısı olduğunu biliyorum. Aslında bu yüzden Volkan hocanın gelişi, bize kattığı pozitif enerji belki de bu yüzden başarılı olduk diyebilirim. O yüzden hedefimiz ilk 8 diyebilirim" diye konuştu.