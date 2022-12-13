Antalyaspor şoke oldu!

Antalyaspor'la kontratını 1 yıl uzatan kaleci Boffin, futbolu bırakma kararı aldı. 2017-18'den beri Antalya'daki 35 yaşındaki eldiven, 7. haftadaki Adana Demirspor maçından bu yana forma giymedi. Yönetimin, birkaç aylık maaş alacağı bulunan tecrübeli eldivenle görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi.
Antalyaspor'lakontratını 1 yıl uzatan kaleci Boffin, futbolu bırakma kararı aldı. 2017-18'den beri Antalya'daki 35 yaşındaki eldiven, 7. haftadaki Adana Demirspor maçından bu yana forma giymedi. Yönetimin, birkaç aylık maaş alacağı bulunan tecrübeli eldivenle görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi.