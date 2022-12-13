Ankaragücü'nde kitap projesi

Ankaragücü alt yaş kategorilerindeki deplasman yolculuğunda bir saat kitap okuma zorunluluğu getirdi. Futbolcular, deplasmana gidişte 30, dönüşte 30 dakika olmak üzere bir saat kitap okuyacak. Projeyle, çocukların kitap okuma alışkanlığı kazandırılacak.
Ankaragücü alt yaş kategorilerindeki deplasman yolculuğunda bir saat kitap okuma zorunluluğu getirdi. Futbolcular, deplasmana gidişte 30, dönüşte 30 dakika olmak üzere bir saat kitap okuyacak. Projeyle, çocukların kitap okuma alışkanlığı kazandırılacak.