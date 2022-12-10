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Stjepan Tomas'tan şampiyonluk tahmini! Süper Lig'de...

Son dakika spor haberleri... Daha önce Türkiye'de Fenerbahçe ve Galatasaray formaları da giyen Stjepan Tomas, Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini açıkladı. İşte Tomas'ın o sözleri...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 11:39
Stjepan Tomas'tan şampiyonluk tahmini! Süper Lig'de...

Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'de top oynayan, daha sonra Türkiye'de Antalyaspor, Çaykur Rize ve Göztepe kulüplerinde teknik direktörlük yapan Stjepan Tomas, kamp çalışmaları yapan kulüpleri takip etmek için Antalya'ya geldi.

Stjepan Tomas'tan şampiyonluk tahmini! Süper Lig'de...

Tomas, "Burada kamp yapan çok takım var. Özellikle Napoli ve Crystal Palace'ın antrenmanları ve maçları benim için önemli.

Stjepan Tomas'tan şampiyonluk tahmini! Süper Lig'de...

Bütün Avrupa takımlarının kamplarını boş olduğum için takip ediyorum. Hazırlık maçlarını izliyorum.

Stjepan Tomas'tan şampiyonluk tahmini! Süper Lig'de...

Boş zamanda evde durmak kötü bir şey, onun için Antalya'ya geldim. Napoli lider, hocası da tecrübeli bir hoca. Onları takip ediyorum" dedi.

Stjepan Tomas'tan şampiyonluk tahmini! Süper Lig'de...

"BU SENE YA GALATASARAY YA DA FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLUR"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan hoca ile dün görüştüklerini anlatan Stjepan Tomas, şöyle devam etti:

Stjepan Tomas'tan şampiyonluk tahmini! Süper Lig'de...

"Onlar da Antalya'da kampta. Okan hoca benim için çok özel bir insan. Çok iyi arkadaşız. O zaten Galatasaraylı biri, onu seviyorum.

Stjepan Tomas'tan şampiyonluk tahmini! Süper Lig'de...

İnşallah bu sene Süper Lig'de şampiyon olur. Okan hoca bunu hak ediyor. Kariyerinde kupalar aldı. Başakşehir'i şampiyon yaptı.

Stjepan Tomas'tan şampiyonluk tahmini! Süper Lig'de...

İnşallah bu sene Galatasaray şampiyon olacaktır. Zor gözüküyor ama Fenerbahçe de iyi takım rakip olarak. Galatasaray yavaş yavaş toparlıyor. Sona kadar götürüp şampiyon olur. Bu sene ya Galatasaray ya da Fenerbahçe şampiyon olur.

Stjepan Tomas'tan şampiyonluk tahmini! Süper Lig'de...

Fenerbahçe bu sene iyi yatırım yapıp geniş kadro kurdu. İyi gidiyorlar. Hoca da iyi. Sona kadar bence yarış olacak."

Stjepan Tomas'tan şampiyonluk tahmini! Süper Lig'de...

"ARDA VE KEREM'İ ÇOK BEĞENİYORUM"

Türkiye'de genç oyuncuları takip ettiğini ve Fenerbahçe'den Arda'yı çok beğendiğini kaydeden Tomas, "Geçen sene Göztepe'de hocalık yaparken, Arda'yı canlı olarak izledim. Sol ayağını çok iyi kullanan bir futbolcu. Galatasaray'da Kerem'i çok beğeniyorum" dedi.

Stjepan Tomas'tan şampiyonluk tahmini! Süper Lig'de...

"TÜRKİYE'DE ŞU ANDA HOCALIK YAPMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

FC Sheriff Tiraspol takımında hocalık yaptığını, Avrupa'da hocalık yapmanın çok iyi olduğunu belirten Tomas, "Bir hoca için Avrupa'da oynamak çok önemli. Avrupa Ligi'nde Manchester United ile oynadık. Bir hoca için bu çok önemli.

Stjepan Tomas'tan şampiyonluk tahmini! Süper Lig'de...

Türkiye'de şu anda hocalık yapmayı düşünmüyorum. Avrupa'dan birkaç takımla görüşmem oldu. 1-2 sene Avrupa'da çalışıp ondan sonra Türkiye'ye gelebilirim. Galatasaray'da oynarken kupa maçında Fenerbahçe'yi 5-1 yendik.

Stjepan Tomas'tan şampiyonluk tahmini! Süper Lig'de...

Kupayı kazandık. O maç benim için çok güzel. Bir de şampiyonluk yaşadım Galatasaray'da. Adnan Polat başkanımın 20.45 döneminde şampiyonluk yaşadım. Futbolda daha ileriye gitmeyi hedefliyorum.

Stjepan Tomas'tan şampiyonluk tahmini! Süper Lig'de...

Türkiye'de hem tesis, hem statlar hem de yetenekli oyuncular var. Türk futbolunda inşallah yeni hocalar yetişir ve yüksek seviyelere gelir" diye konuştu.

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