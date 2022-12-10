Haberler Süper Lig Avrupa inadı

Avrupa inadı

“Takımımız inatçı bir şekilde ilerlemek istiyorduk ancak Vaduz maçında istemediğimiz şekilde elendik. Hala inatçıyız ve yine Avrupa’yı istiyoruz.”

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Avrupa inadı

Konyaspor'un Kosovalı yıldızı Bytyqi, yeniden Avrupa kupalarında boy göstermek istediklerini söyledi. Ligde şu anda iyi bir durumda bulunduklarını vurgulayan Bytyqi, "Sezon sonu ligi iyi bir pozisyonda bitirip Avrupa'da yer almak istiyoruz. Bunu takım olarak istiyoruz. Arnavutça ve Türkçe'de aynı bir kelime var, inat. Takımımız inatçı bir şekilde bu kulvarda ilerlemeyi çok istiyordu ancak Vaduz maçında bazı şartlardan dolayı istemediğimiz bir şekilde elendik. Hala inatçı bir takımız ve sezon sonunu güzel bitirip tekrardan Avrupa müsabakalarında yer almak istiyoruz" dedi.

GOL SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ

26 yaşındaki sol açık, geçen sezona göre gol yollarında etkisiz kalmalarının (14 maçta 16 gol) hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu: "Fark etmesi zor bir durum çünkü siz de biliyorsunuz ki diğer takımlar da bize karşı gerekli analizleri yapıyorlar ve takımımızın bazı unsurlarını çözmüş bulunuyorlar. Kampta iyi çalışarak bu sorunu çözmek adına çalışmalar yapıyoruz."

İLHAN HOCA TAKIMI DÜZELTTİ

Bytyqi, İlhan Palut'un çok başarılı olduğunu vurguladı. Kosovalı yıldız, "İlhan Palut'tan önce düşüşteydik. Gelir gelmez her şeyi yoluna soktu. Çalışmaları, bizim performansımıza çok olumlu yansıdı. En büyük faktörlerden biri de bizim hocaya ve ekibine olan saygımız" dedi.

DİĞER
Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’le kavga ettikleri iddiasına cevap verdi!
Hobiyi profesyonelliğe taşıyorlar! Çağatay Ulusoy ve sevgilisi Duygu Sarışın arazinde yetiştirdiği ürünlerin yanı sıra çim suyu da satacak
Şenol Güneş'ten Rosier için kritik karar!
Umut Bozok'tan F.Bahçe derbisi öncesi flaş açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Flaş Altay Bayındır yorumu! "30 milyon euro..."
Arda Güler'de mutlu son! Anlaşma sağlandı
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
KASTAMONU TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler'de mutlu son! Anlaşma sağlandı Arda Güler'de mutlu son! Anlaşma sağlandı 01:24
A.Efes Litvanya'dan galibiyetle ayrıldı! A.Efes Litvanya'dan galibiyetle ayrıldı! 01:24
Süper Lig'de 15-18. hafta programı açıklandı! F.Bahçe - G.Saray maçı... Süper Lig'de 15-18. hafta programı açıklandı! F.Bahçe - G.Saray maçı... 01:24
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu programı açıklandı! Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu programı açıklandı! 01:23
F.Bahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer F.Bahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer 01:23
F.Bahçe'den Hırvat kaleciye kanca! F.Bahçe'den Hırvat kaleciye kanca! 01:23
Daha Eski
Galatasaray'ın gözdesine sürpriz talip! Galatasaray'ın gözdesine sürpriz talip! 01:23
Montero'ya Süper Lig'den sürpriz talip! Montero'ya Süper Lig'den sürpriz talip! 01:23
Bafetimbi Gomis'ten Icardi sözleri! Bafetimbi Gomis'ten Icardi sözleri! 01:23
Aradığını bulamadı! F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı Aradığını bulamadı! F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı 01:23
Beşiktaş yönetiminden N'Koudou kararı! Beşiktaş yönetiminden N'Koudou kararı! 01:23
Beşiktaş'a gelecek mi? Başkan Çebi açıkladı Beşiktaş'a gelecek mi? Başkan Çebi açıkladı 01:22