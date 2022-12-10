Avrupa inadı

Konyaspor'un Kosovalı yıldızı Bytyqi, yeniden Avrupa kupalarında boy göstermek istediklerini söyledi. Ligde şu anda iyi bir durumda bulunduklarını vurgulayan Bytyqi, "Sezon sonu ligi iyi bir pozisyonda bitirip Avrupa'da yer almak istiyoruz. Bunu takım olarak istiyoruz. Arnavutça ve Türkçe'de aynı bir kelime var, inat. Takımımız inatçı bir şekilde bu kulvarda ilerlemeyi çok istiyordu ancak Vaduz maçında bazı şartlardan dolayı istemediğimiz bir şekilde elendik. Hala inatçı bir takımız ve sezon sonunu güzel bitirip tekrardan Avrupa müsabakalarında yer almak istiyoruz" dedi.

GOL SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ

26 yaşındaki sol açık, geçen sezona göre gol yollarında etkisiz kalmalarının (14 maçta 16 gol) hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu: "Fark etmesi zor bir durum çünkü siz de biliyorsunuz ki diğer takımlar da bize karşı gerekli analizleri yapıyorlar ve takımımızın bazı unsurlarını çözmüş bulunuyorlar. Kampta iyi çalışarak bu sorunu çözmek adına çalışmalar yapıyoruz."

İLHAN HOCA TAKIMI DÜZELTTİ

Bytyqi, İlhan Palut'un çok başarılı olduğunu vurguladı. Kosovalı yıldız, "İlhan Palut'tan önce düşüşteydik. Gelir gelmez her şeyi yoluna soktu. Çalışmaları, bizim performansımıza çok olumlu yansıdı. En büyük faktörlerden biri de bizim hocaya ve ekibine olan saygımız" dedi.