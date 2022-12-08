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Flaş değişiklik!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ligdeki yeni uygulamayı açıkladı. İkinci yarıdan itibaren maç öncesi veya sonu hakem hakkında olumlu ya da olumsuz konuşana ceza gelecek. Maçlar Dünya Kupası’ndaki gibi 10-15 dakika uzayabilecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Flaş değişiklik!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ikinci yarı öncesi hayata geçecek olan yeni uygulamayı açıkladı. Dünya Kupası arasında Katar'a giderek bir takım incelemeler yaptığını belirten Büyükekşi, uzatma dakikalarıyla ilgili verilen bir kararı duyurdu. Katar'da topun oynanmadığı sürenin VAR tarafından hakeme iletildiğini ve buna göze uzatıldığını belirten Büyükekşi, şunları söyledi:

AVAR SÜRE TUTACAK

"İncelediğimiz üç konu vardı. Bunlardan bir tanesi, çipli top. Biri yarı otomatik ofsayt sistemi. Biri de ikinci yarıda uygulayacağımız uzatma süreleri. Dünya Kupası'nda bunu gördük ve AVAR artık bunu yapacak. Ne kadar zaman duruyorsa, o kadar uzayacak. Dünya Kupası'ndaki gibi 15 dakikaysa 15 dakika. Bunu ligde uygulamaya başlıyoruz."

'ALGORİTMA ÇALIŞACAK'

"Hakem atamaları algoritma ile olacak. Süper Lig kulüpleri Ayın 21'inde gelecek, MHK onların gözleri önünde hakem atamaları yapacak" dedi.

HER LİGDE BU UYGULANACAK

Büyükekşi, hakemlerle ilgili devre arasında talimat değişikliği yapacaklarını vurgulayarak, "Hakemlerimizle ilgili maç öncesi ya da maç sonunda olumlu ya da olumsuz konuşan başkan, teknik direktör ya da futbolcu olursa onlara ceza uygulaması getiriyoruz. Bu hangi ligde olursa olsun. Artık bu kültürü değiştirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

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