Dünya Kupası arasını Antalya kampıyla değerlendiren Sivasspor'da 28 yaşındaki ön libero Robin Yalçın, ateş hattından çıkacaklarını söyleyip umut dağıttı. Yalçın, "Günde çift antrenman yapıyoruz ama ihtiyacımız var. Ligde istediğimiz noktada değiliz. Kupa var. Ligde de 4 maçımız kaldı. İlk devreyi iyi bitirmek istiyoruz. İnşallah istediğimiz noktaya gelebiliriz" dedi.

TAKIMIMIZ ÇOK İYİ

Üst sıralara hızla tırmanacaklarının sözünü veren tecrübeli orta saha, "Şu anda alt sıralardayız ve bu bize yakışmıyor. İyi bir takıma sahibiz. Bir Anadolu takımı olarak 3 sene üst üste Avrupa'ya gittik. Konferans Ligi'ni ilk sırada tamamladık. Mart ayına kadar Avrupa'da maçımız yok. Şimdi hedefimiz alt sıralardan, üst sıralara çıkmak" diye iddialı konuştu.

AVRUPA'DA İDDİALIYIZ

Konferans'taki hedeflerinden de bahseden Robin, sürpriz iddiasında bulundu. Yalçın, "Konferans'ta 4 ay sonra oynayacağız. Her şey olabilir. Dünya Kupası'ndaki sürprizleri görüyorsunuz. Deplasmanda iyi bir sonuç alırsak, Sivas'ta her şey olabilir" dedi.

ÇALIMBAY BABAMIZ

Tecrübeli futbolcu Robin Yalçın, takım olarak teknik direktörleri Rıza Çalımbay'ı bir baba olarak gördüklerinin de altını çizdi.