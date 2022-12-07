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Antalyaspor Napoli maçı CANLI İZLE

Süper Lig ekipleri FIFA 2022 Dünya Kupası'na verilen arada hazırlıklarına son hız devam ediyor. Antalyaspor, lige verilen arada İtalya'nın önde gelen kulüplerinden Napoli ile karşılaşıyor. Antalyaspor - Napoli karşılaşması A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 21:10 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 21:20
Antalyaspor Napoli maçı CANLI İZLE

FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Süper Lig ekipleri hazırlıklarını sürdürüyor. Antalyaspor verilen arada sahasında İtalya'nın güçlü ekiplerinden Napoli ile karşılaşıyor.

Bu keyif dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

MÜCADELENİN GOLLERİ

ANTALYASPOR - NAPOLI MAÇINDA İLK 11'LER

Antalyaspor: Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Ömer, Veysel, Güray, Fernando, Soner, Larsson, Mehmedi, Ghacha, Adriano

Napoli: Meret, Oestigard, Zanoli, Rui, Lorenzo, Elmas, Lobotka, Politano, Raspadori, Kravatskhelia, Osimhen

ANTALYASPOR - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Antalyaspor ile Napoli arasında oynanan mücadele saat 20.45'te başladı. Mücadele A Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.

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