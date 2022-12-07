Antalyaspor Napoli maçı CANLI İZLE

FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Süper Lig ekipleri hazırlıklarını sürdürüyor. Antalyaspor verilen arada sahasında İtalya'nın güçlü ekiplerinden Napoli ile karşılaşıyor.
Bu keyif dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
ASpor CANLI YAYIN
MÜCADELENİN GOLLERİ
ANTALYASPOR - NAPOLI MAÇINDA İLK 11'LER
Antalyaspor: Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Ömer, Veysel, Güray, Fernando, Soner, Larsson, Mehmedi, Ghacha, Adriano
Napoli: Meret, Oestigard, Zanoli, Rui, Lorenzo, Elmas, Lobotka, Politano, Raspadori, Kravatskhelia, Osimhen
ANTALYASPOR - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Antalyaspor ile Napoli arasında oynanan mücadele saat 20.45'te başladı. Mücadele A Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.