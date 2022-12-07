Antalyaspor Napoli maçı CANLI İZLE

FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Süper Lig ekipleri hazırlıklarını sürdürüyor. Antalyaspor verilen arada sahasında İtalya'nın güçlü ekiplerinden Napoli ile karşılaşıyor.

Bu keyif dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

MÜCADELENİN GOLLERİ

ANTALYASPOR - NAPOLI MAÇINDA İLK 11'LER

Antalyaspor: Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Ömer, Veysel, Güray, Fernando, Soner, Larsson, Mehmedi, Ghacha, Adriano

Napoli: Meret, Oestigard, Zanoli, Rui, Lorenzo, Elmas, Lobotka, Politano, Raspadori, Kravatskhelia, Osimhen

ANTALYASPOR - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Antalyaspor ile Napoli arasında oynanan mücadele saat 20.45'te başladı. Mücadele A Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.