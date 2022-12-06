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Sivasspor günü çift antrenmanla tamamladı

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Süper Lig ekiplerinden Sivasspor çalışmalarına son hız devam ediyor. Antalya'da hazırlıklarına devam eden kırmızı beyazlılar Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde günü çift idmanla tamamladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 20:01
Sivasspor günü çift antrenmanla tamamladı

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek'te çalışmalarını sürdüren DG Sivasspor bugün akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 17.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç yaptı. Kampın 11'inci gününü çift antrenmanla tamamlayan Sivasspor yarın yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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