Scout ekibi oyuncu tarıyor

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, geçtiğimiz günlerde Bosna Hersek'te dostluk maçında karşılaştıkları Zeljeznicar karşılaşması sonrasında Bosnalı oyuncu transfer edeceklerinin mesajını vermişti. Boşnak oyuncular kaleci Sehic ve Amir'den memnun olduklarını belirten Başkan Özgökçen, scout ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.
Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, geçtiğimiz günlerde Bosna Hersek'te dostluk maçında karşılaştıkları Zeljeznicar karşılaşması sonrasında Bosnalı oyuncu transfer edeceklerinin mesajını vermişti. Boşnak oyuncular kaleci Sehic ve Amir'den memnun olduklarını belirten Başkan Özgökçen, scout ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.