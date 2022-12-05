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Scout ekibi oyuncu tarıyor

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, geçtiğimiz günlerde Bosna Hersek'te dostluk maçında karşılaştıkları Zeljeznicar karşılaşması sonrasında Bosnalı oyuncu transfer edeceklerinin mesajını vermişti. Boşnak oyuncular kaleci Sehic ve Amir'den memnun olduklarını belirten Başkan Özgökçen, scout ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
Scout ekibi oyuncu tarıyor
Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, geçtiğimiz günlerde Bosna Hersek'te dostluk maçında karşılaştıkları Zeljeznicar karşılaşması sonrasında Bosnalı oyuncu transfer edeceklerinin mesajını vermişti. Boşnak oyuncular kaleci Sehic ve Amir'den memnun olduklarını belirten Başkan Özgökçen, scout ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.
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