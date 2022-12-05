Rakitskyi ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'de zirve takipçisi Adana Demirspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Mavi-şimşekler, Ukraynalı milli stoperi Rakitskyi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rakitskyi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Oyuncumuza takımımıza katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" denildi. 33 yaşındaki savunmacı, bu sezon 9 resmi maçta 1 asist yaptı.
SporToto Süper Lig'de zirve takipçisi Adana Demirspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Mavi-şimşekler, Ukraynalı milli stoperi Rakitskyi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rakitskyi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Oyuncumuza takımımıza katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" denildi. 33 yaşındaki savunmacı, bu sezon 9 resmi maçta 1 asist yaptı.