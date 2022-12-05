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Konyaspor 10 numara arıyor

Spor Toto Süper Lig’de ilk 5’i hedefleyen Konyaspor, devre arasında 10 numara pozisyonuna takviye yapmayı planlıyor. Elinde sadece 10 numara olarak Çekici’yi bulunduran yeşil-beyazlılarda 26 yaşındaki Arnavut futbolcunun zaman zaman sakatlık yaşaması, teknik direktör İlhan Palut’u bu bölgede hamle açısından oldukça zorluyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
Konyaspor 10 numara arıyor
Spor Toto Süper Lig'de ilk 5'i hedefleyen Konyaspor, devre arasında 10 numara pozisyonuna takviye yapmayı planlıyor. Elinde sadece 10 numara olarak Çekici'yi bulunduran yeşil-beyazlılarda 26 yaşındaki Arnavut futbolcunun zaman zaman sakatlık yaşaması, teknik direktör İlhan Palut'u bu bölgede hamle açısından oldukça zorluyor.
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