Konyaspor 10 numara arıyor

Spor Toto Süper Lig’de ilk 5’i hedefleyen Konyaspor, devre arasında 10 numara pozisyonuna takviye yapmayı planlıyor. Elinde sadece 10 numara olarak Çekici’yi bulunduran yeşil-beyazlılarda 26 yaşındaki Arnavut futbolcunun zaman zaman sakatlık yaşaması, teknik direktör İlhan Palut’u bu bölgede hamle açısından oldukça zorluyor.
Spor Toto Süper Lig'de ilk 5'i hedefleyen Konyaspor, devre arasında 10 numara pozisyonuna takviye yapmayı planlıyor. Elinde sadece 10 numara olarak Çekici'yi bulunduran yeşil-beyazlılarda 26 yaşındaki Arnavut futbolcunun zaman zaman sakatlık yaşaması, teknik direktör İlhan Palut'u bu bölgede hamle açısından oldukça zorluyor.