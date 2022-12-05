Kayserispor’da Bertolacci gitti

Kayserispor'un geçtiğimiz sezon devre arasında 1 milyon euro bonservisle Karagümrük'ten transfer ettiği Bertolacci, sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. Bertolacci, 2.5 yıllık kontratındaki tüm alacaklarının ödemesi için FIFA’ya başvuruda bulundu. 31 yaşındaki orta saha bu sezon 7 lig, 1 de Türkiye Kupası maçında 2 kez gol sevinci yaşadı.
Kayserispor'un geçtiğimiz sezon devre arasında 1 milyon euro bonservisle K.Gümrük'ten transfer ettiği Bertolacci, sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. Bertolacci, 2.5 yıllık kontratındaki tüm alacaklarının ödemesi için FIFA'ya başvuruda bulundu. 31 yaşındaki orta saha bu sezon 7 lig, 1 de Türkiye Kupası maçında 2 kez gol sevinci yaşadı.