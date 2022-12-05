Haji Wright’a tebrik

Antalyaspor, Dünya Kupası'nda ABD'yle oynayan Wright'ı tebrik etti. Akrepler, Hollanda'ya 3-1 yenilen ABD'de tek golü atan Wright için, "Dünya Kupası'nda gol atan ilk Antalyasporlu futbolcu olan ve son 16 turu oynama başarısı gösteren futbolcumuz Haji Wright'ı tebrik eder, milli forma altında başarılarının devamını dileriz" ifadelerini kullandı.
Antalyaspor,Dünya Kupası'nda ABD'yle oynayan Wright'ı tebrik etti. Akrepler, Hollanda'ya 3-1 yenilen ABD'de tek golü atan Wright için, "Dünya Kupası'nda gol atan ilk Antalyasporlu futbolcu olan ve son 16 turu oynama başarısı gösteren futbolcumuz Haji Wright'ı tebrik eder, milli forma altında başarılarının devamını dileriz" ifadelerini kullandı.