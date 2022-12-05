Fatih Karagümrük’te Caner Erkin şoku!

TRT Spor'un haberine göre; Karagümrük'te Caner Erkin ile yollar ayrıldı. 34 yaşındaki sol bek, bu sezon 12 müsabakada forma şansı buldu. Milli futbolcu, Karagümrük formasıyla 6 gol pası vererek bu alanda zirvede yer aldı. CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Inter ve Beşiktaş formaları giyen tecrübeli futbolcunun kontratı sezon sonunda bitiyordu.
TRTSpor'un haberine göre; Karagümrük'te Caner Erkin ile yollar ayrıldı. 34 yaşındaki sol bek, bu sezon 12 müsabakada forma şansı buldu. Milli futbolcu, Karagümrük formasıyla 6 gol pası vererek bu alanda zirvede yer aldı. CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Inter ve Beşiktaş formaları giyen tecrübeli futbolcunun kontratı sezon sonunda bitiyordu.