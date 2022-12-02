Giresunspor Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Dünya Kupası sebebiyle lige verilen arada hazırlıklarına hız kesmiyor.

Antalya'da kamp yaptığı otelin sahasında, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman öncesinde Hakan Keleş oyuncularıyla sahada 10 dakikalık bir toplantı yaptı.

Koşuyla başlayan idmanda, adam eksiltmeye yönelik tam saha pas, orta ve şut çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı aktarıldı.