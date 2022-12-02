Bryan Teixeira atagı

Ligde ilk 5'i hedefleyen 4. sıradaki Konyaspor, Dünya Kupası arasında hazırlıklarına devam ederken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Anadolu Kartalı, bu sezon asist ve gol katkısı sağlayamayan Brezilyalı sol kanat Amilton'la yollarını ayırmayı planlıyor. Yeşilbeyazlılar, Amilton'un yerine aradığı ismi de Avusturya'da buldu. Konya ekibinin, A.Lustenau'da oynayan 22 yaşındaki Bryan Teixeira için girişimlere başladığı öğrenildi. Yönetimin, sözleşmesi 2024'te bitecek olan genç kanat oyuncusu için tüm şartlarını zorlayacağı belirtildi. Teixeira, bu sezon Avusturya Bundesliga'da 18 maçta 6 gol, 7 asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekti. Yeşil Burun Adalı genç forvet, sol açığın yanı sıra sağ kanat ve santrforda da görev alabiliyor.