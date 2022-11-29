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Yabancı sınırı kalkıyor mu? Canlı yayında açıkladı!

Son dakika haberi... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yabancı sınırına dair yaptığı, "Biz bu sezon başında kuralın değişmesini istedik, olmaz dediler. Biz de ona göre transfer yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısının artmamasını ve 7+4 olmasını istiyoruz. Bu talebimizi TFF'ye resmi olarak ileteceğiz." açıklamasının ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Buna göre yabancı sınırı kalkabilir. İşte ayrıntılar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 13:04
Yabancı sınırı kalkıyor mu? Canlı yayında açıkladı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yabancı kısıtlaması üzerine yaptığı açıklama kısa sürede gündeme damga vurdu.

Yabancı sayısının daha da azalması gerektiğini vurgulayan Çebi, "Biz bu sezon başında kuralın değişmesini istedik, olmaz dediler. Biz de ona göre transfer yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısının artmamasını ve 7+4 olmasını istiyoruz. Bu talebimizi TFF'ye resmi olarak ileteceğiz." ifadelerini kullandı. Futbol Plus Youtube kanalında Kağan Dursun'a konuşan Galatasaray muhabiri Savaş Çorlu ise sınırın kalkacağını ifade etti. Dursun'un, sarı-kırmızılı ekibin transferde yabancı kuralına göre hareket edeceğini dile getirmesi üzerine Çorlu, "Fark etmiyor, nasıl olsa sürekli değişiyor. Benim naçizane fikrim kalkacak gibi tahmin ediyorum. Kalkacakmış gibi de bilgiler alıyorum. TFF her ne kadar belli değil dese de, bazı kulüp kaynaklarından aldığım bilgi önümüzdeki yıl yabancının serbest olacağı yönünde" şeklinde konuştu.İşte o açıklamalar...

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