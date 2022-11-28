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Demirel transfer istedi

Hatay Onursal Başkanı Savaş: Demirel, orta saha ve defans istiyor

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Demirel transfer istedi

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Volkan Demirel'den başarı sözü aldı. Savaş, "Volkan hoca, 'ben gelince başkanımız arkasına yaslansın, maçı seyretsin' demişti. Bende ona takılıyorum 'daha arkama yaslanarak maç izlettirmedin bana' diyorum. O da 'kupadan sonra seyrettireceğim' dedi. İnşallah takımımızı o hale gelince, ilk 10'da bitirmeyi hedefledik" dedi.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Lütfü Savaş, teknik direktör Volkan Demirel'le istişare halinde olduklarını belirtti. Savaş, Volkan Demirel'in defans ve orta saha transferleri istediğini, görüştükleri bazı futbolcuların olduğunu ancak kesinleşince açıklayacaklarını ifade ederken, "Şu anda hiçbir takım kendi yağında kavrulamıyor" diye konuştu.

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