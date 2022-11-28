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Avantajımız var

Adana Demir Hocası Montella, fikstüre güveniyor. 10 maçtır namağlup mavi-şimşekler, zirveden kopmak istemiyor. İtalyan
hoca, 6 maçın 4’ünü Adana’da oynama avantajını kullanacaklarını söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Avantajımız var

Süper Lig'de Dünya Kupası arasına 10 maçlık yenilmezlikle giren ancak son 3 maçından beraberlikle ayrılan, zirve takipçisi Adana Demirspor, çalışmalarını tesislerinde sürdürüyor. Hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdüren mavi-şimşekler, Dünya Kupası arasından güçlü bir şekilde çıkmak istiyor. Teknik direktör Montella, takımını yoğun bir programa tabii tutarken, futbolcularıyla birebir ilgileniyor. İtalyan teknik adam, sahalarındaki Karagümrük maçı öncesi oyuncularına antrenmanlarda adeta nefes aldırmıyor.

DİSİPLİNDEN KOPMAK YOK

Maçlardaki taktik disipliniyle takımını öne çıkartan Montella, bu konuda kesinlikle taviz vermiyor. Başarılı çalıştırıcı, "Takımımın çalışma performansından memnunum. Karagümrük maçıyla lige döneceğiz. Taktik disiplinimizden taviz vermeden hedefe ulaşacağımızı oyuncularımız da çok iyi biliyor. Özellikle fikstür avantajımızı da kullanmak istiyoruz. 6 maçın 4'ünü sahamızda oynayacağız ve taraftarlarımızla büyük zaferler kutlamak istiyoruz" diye iddialı konuştu.

İzni sona eren Adana Demirspor, Dünya Kupası sonrası başlayacak lig öncesinde hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Mavi-şimşeklerde futbolcuların oldukça hırslı ve keyifli olması dikkati çekerken, teknik heyeti de sevindirdi.

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