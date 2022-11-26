Kayserispor’da İran mutluluğu

Kayserispor'un gözü, İran'la Dünya Kupası'nda boy gösteren stoperi Hosseini ile orta sahası Karimi'nin üzerinde. İngiltere karşısında ağır bir yenilgi alan İran, dün Galler'i 2-1 mağlup etmeyi başardı. 90 dakika sahada kalan Hosseini ile sonradan oyuna giren Ali Karimi, galibiyette pay sahibi oldu.
Kayserispor'un gözü, İran'la Dünya Kupası'nda boy gösteren stoperi Hosseini ile orta sahası Karimi'nin üzerinde. İngiltere karşısında ağır bir yenilgi alan İran, dün Galler'i 2-1 mağlup etmeyi başardı. 90 dakika sahada kalan Hosseini ile sonradan oyuna giren Ali Karimi, galibiyette pay sahibi oldu.