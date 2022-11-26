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Katar’da iki tanıdık isim

Süper Lig'in güçlü takımlarından Sivasspor, daha önce kadrosunda yer alan iki futbolcunun Dünya Kupası'nda boy göstermesinin sevincini yaşıyor. Kırmızıbeyazlıların eski kalecilerinden Borjan Kanada, Rochet de Uruguay formasıyla Katar'da ter döküyor. 35 yaşındaki Borjan 2011-14, 29 yaşındaki Rochet 2017-19 yılları arasında Yiğidolarda forma giydi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Katar’da iki tanıdık isim
Süper Lig'in güçlü takımlarından Sivasspor, daha önce kadrosunda yer alan iki futbolcunun Dünya Kupası'nda boy göstermesinin sevincini yaşıyor. Kırmızı beyazlıların eski kalecilerinden Borjan Kanada, Rochet de Uruguay formasıyla Katar'da ter döküyor. 35 yaşındaki Borjan 2011-14, 29 yaşındaki Rochet 2017-19 yılları arasında Yiğidolarda forma giydi.
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