Gaziantep FK'de reçete hazır

SporToto Süper Lig'de 3 maçtır kazanamayan Gaziantep FK, Dünya Kupası arasında yoğun bir çalışma programı uygulayacak. İzin sonrasında Gaziantep'te hazırlıklara başlayacak olan kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Erol Bulut, "Zor atıyoruz, kolay gol yiyoruz. Bunun önlemini almamız gerekiyor" diyerek takımdaki sıkıntıyı gidermek istediğini altını çizdi. Ligde 19 gol atıp, kalesinde 19 gol gören Gaziantep ekibinde Bulut, takımını sıkı bir çalışma periyoduna sokacağını vurguladı. Tecrübeli teknik adam, gerek Gaziantep'te gerekse Antalya'da yapılacak olan kamp öncesinde ekibiyle birlikte takımının eksiklerini tespit ettiklerini ve bu arada çok çalışarak takımının toparlanmasını sağlayacağını söyledi. Öte yandan Gaziantep FK, ilk yarıda kalan ilk 5 maçta fikstür avantajına sahip. Kırmızısiyahlılar, kupa arası sonrasında şampiyonluk adaylarından Beşiktaş'la evinde start verecek. Gaziantep temsilcisi, kalan 5 haftada 3 karşılaşmayı sahasında oynayacak.