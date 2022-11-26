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Gaziantep FK'de reçete hazır

İzini sonrasında hazırlıklara başlayan Gaziantep ekibinde Erol Bulut, "Zor atıyoruz, kolay gol yiyoruz. Bunun önlemini almamız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Gaziantep FK'de reçete hazır
Spor Toto Süper Lig'de 3 maçtır kazanamayan Gaziantep FK, Dünya Kupası arasında yoğun bir çalışma programı uygulayacak. İzin sonrasında Gaziantep'te hazırlıklara başlayacak olan kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Erol Bulut, "Zor atıyoruz, kolay gol yiyoruz. Bunun önlemini almamız gerekiyor" diyerek takımdaki sıkıntıyı gidermek istediğini altını çizdi. Ligde 19 gol atıp, kalesinde 19 gol gören Gaziantep ekibinde Bulut, takımını sıkı bir çalışma periyoduna sokacağını vurguladı. Tecrübeli teknik adam, gerek Gaziantep'te gerekse Antalya'da yapılacak olan kamp öncesinde ekibiyle birlikte takımının eksiklerini tespit ettiklerini ve bu arada çok çalışarak takımının toparlanmasını sağlayacağını söyledi. Öte yandan Gaziantep FK, ilk yarıda kalan ilk 5 maçta fikstür avantajına sahip. Kırmızısiyahlılar, kupa arası sonrasında şampiyonluk adaylarından Beşiktaş'la evinde start verecek. Gaziantep temsilcisi, kalan 5 haftada 3 karşılaşmayı sahasında oynayacak.
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