Demirspor’a kötü haber

Süper Lig'de zirveyi kovalayan Adana Demirspor'a Tahkim Kurulu'ndan kötü haber geldi. Dünya Kupası arası öncesinde son oynanan Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Faslı yıldız Belhanda'ya verilen 2 maç men cezası için Tahkim Kurulu'na başvuran mavişimşekler'e Tahkim'den olumsuz yanıt verildi.
Süper Lig'de zirveyi kovalayan Adana Demirspor'a Tahkim Kurulu'ndan kötü haber geldi. Dünya Kupası arası öncesinde son oynanan Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Faslı yıldız Belhanda'ya verilen 2 maç men cezası için Tahkim Kurulu'na başvuran mavişimşekler'e Tahkim'den olumsuz yanıt verildi.