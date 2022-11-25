Haberler Süper Lig 6 yabancı geliyor

6 yabancı geliyor

Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "22-23 hakem var, 29 hakeme ihtiyaç var. En azından bu sezon için 6 eksiği, yabancı hakemlerle giderme konusunda ısrar var." dedi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 06:50
6 yabancı geliyor

Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. TFF'de Mehmet Büyükekşi yönetiminin çalışmaları, yayın gelirleri, korsan yayın ve yabancı VAR hakemi hakkında konuşan Koç, "Mevcut federasyonumuz elinden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyor. Ama kulüplerin de sabırlı olması gerekiyor. Her işi kötü giden kulüp 2-3 haftada bir yaygara kopartırsa hiçbir yere varamayız. Bir de karşılığı olursa hiçbir yere varamayız" dedi.

TFF VAR TARAFINDA İSTİYOR

Başkan Koç, yabancı hakem konusunda şunları söyledi: "İki tane konu var yabancı hakemlerle ilgili. VAR yabancı hakem ve orta saha yabancı hakem mi, ikisi de mi? 22-23 hakem var, 29 hakeme ihtiyaç var. En azından bu sezon için 6 eksiği yabancı hakemlerle giderme konusunda ısrar var. TFF ise VAR tarafında bunu yapmaya çalışıyor. Doğru bir adım. Görüştükleri bazı ülkelerden olumsuz cevap aldılar. Bir girişim var. Biz yabancı hakem (orta) konusunu bir kez daha TFF'ye ileteceğiz.

KORSAN YAYIN BÜYÜK SIKINTI!

Korsan yayında kullanıcı bazında da cezaların getirilmesi gerekiyor. Yasada kullanıcılara bir ceza yok. Şimdi nasıl oluyor? TFF tespit ediyor ve bunu Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderiyor. Onlar onaylarsa yayın kesiliyor. Bu sezon 40 maça falan baktık, averaj olarak 81 dakikada kesiliyor korsan yayın. Maç zaten 90 dakika. Burada kaybedenler kulüpler, federasyon ve yayıncı kuruluş."

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