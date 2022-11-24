TFF ve kulüplerden geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler, Düzce'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajları yayımladı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yayımlanan mesajda, "Düzce'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde herhangi bir can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi
Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler, Düzce'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajları yayımladı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yayımlanan mesajda, "Düzce'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde herhangi bir can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi